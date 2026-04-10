Mikołaj "Bagi" Bagiński znów jest w centrum uwagi, ale tym razem nie chodzi o kolejne kroki na parkiecie. Influencer pojawił się w siedzibie Polsatu na spotkaniu z dyrektorem programowym Edwardem Miszczakiem, bo chciał raz na zawsze wyjaśnić medialne spekulacje o rzekomym autorskim programie. Efekt rozmowy okazał się konkretny i natychmiastowy: Bagi ma poprowadzić szósty odcinek 18. edycji "Tańca z gwiazdami", emitowany w najbliższą niedzielę.

Bagi wraca do "Tańca z gwiazdami"!

Na Instagramie Bagi pokazał kulisy wizyty w stacji w krótkim nagraniu. W rozmowie z Miszczakiem podkreślił, że w przestrzeni medialnej pojawiły się doniesienia o jego własnym formacie w Polsacie, dlatego osobiście chciałby poznać ewentualne konkrety. Nagle spotkanie przybrało nieoczekiwany obrót, bo dyrektor programowy zaproponował mu poprowadzenie najbliższego odcinka "Tańca z gwiazdami"!

Udział w programie to jedno, a prowadzenie to już coś zupełnie innego. Mam pomysł na program, ale najpierw musielibyśmy przeprowadzić kilka testów. Poprowadzisz ''Taniec z gwiazdami'' już w najbliższą niedzielę

Szybko przekonaliśmy się, że rozmowa Bagiego i Miszczaka nie było tylko wyreżyserowaną scenką, bo już następnego dnia Polsat oficjalnie przedstawił influencera, jako prowadzącego.

Madzia Tarnowska cieszy się na powrót Bagiego?

Po ogłoszeniu Bagiego jako tymczasowego prowadzącego wszyscy od razu zaczęli zachodzić w głowę, jak na tę nowinę zareagowała Madzia Tarnowska, z którą influencer wygrał minioną edycję "TzG", a także której rzekomo romantycznej relacji fani bacznie się przyglądają.

W rozmowie z Faktem tancerka wyraziła swoją ogromną radość i przyznała, że nie ma cienia wątpliwości, iż Bagi świetnie nadaje się do tej roli.

Nie no, super. Widzieliśmy też Mikołaja czasem na treningach, jeszcze nawet na początku zrobiliśmy takie przejęcie dziewiątki, więc fajnie, Cieszę się, że się rozwija. Idealnie się tam nadaje

W tej samej rozmowie Madzia Tarnowska zaznaczyła, że poprowadzenie "Tańca z gwiazdami" da Mikołajowi wyjątkową szansę na rozwój i kolejne wyjście poza internetowe ramy.

Myślę, że dla Mikołaja to też jest fajny krok w stronę w stronę czegoś innego niż internet i jak najbardziej zasłużył na to. Fajne jest to, że może się rozwijać i myślę, że dla niego ta przygoda będzie fascynująca

