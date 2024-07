1 z 7

Ale dekolt! Wszyscy, którzy oglądali wczoraj "Taniec z gwiazdami" (Zobacz, co się działo w PÓŁFINALE!), z pewnością zwrócili uwagę na przepiękną Tamarę Arciuch, która pojawiła się na publiczności razem ze swoim mężem Bartkiem Kasprzykowskim. Arciuch promieniała! Idealna fryzura, delikatny makijaż, uwydatniony biust... Wszystko niemal idealnie! My przyczepilibyśmy się jedynie do mocnego wzoru na sukience, który nieco przyćmił delikatną urodę Arciuch, ale... młodej kwitnącej mamie to się wybacza! I tak wyglądała pięknie! ;) Przypomnijmy, aktorka urodziła małą Nadię pod koniec listopada 2016 roku.

A wy jak oceniacie stylizację Tamary Arciuch? Zobaczcie więcej zdjęć w naszej galerii i przy okazji oceńcie, czy wróciła już do figury sprzed ciąży!

