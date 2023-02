Tamara Arciuch pochwaliła się ciążowym brzuszkiem! Aktorka właśnie relaksuje się z ukochanym, Bartkiem Kasprzykowskim na rajskich wakacjach nad polskim morzem. Oboje jednak nie chcą zdradzać, gdzie dokładnie, ponieważ bardzo cenią swoją prywatność i czas, jaki dla siebie mają. Tamara Arciuch niedawno zakończyła prace nad trzema serialami, w których gra, a teraz ma więcej czasu dla synów i partnera. Niebawem, bo już pod koniec roku, na świecie pojawi się kolejne dziecko gwiazdy. Nad morzem może spokojnie odetchnąć po ostatnim incydencie , gdy jeden z internautów życzył śmierci nienarodzonemu dziecku pary. Ale to już za nimi. Na swoim profilu na Instagramie gwiazda pochwaliła się filmikiem z plaży, na którym wyraźnie już widać ciążowy brzuszek! Wideo nakręcił Bartek Kasprzkowski, a Tamara Arciuch opatrzyła je dodatkowo zabawnym podpisem: Nie biorą mnie do filma, to mi kochanie nakręciło własny! Czy Tamara Arciuch kwitnie w ciąży? Zobacz: Ciężarna Tamara Arciuch na imprezie. Widać już rosnący brzuszek?​ Tamara Arciuch pokazała ciążowy brzuszek Nie biorą mnie do filma, to mi kochanie nakręciło własny! Film zamieszczony przez użytkownika Tamara Arciuch (@tamara.arciuch) 6 Lip, 2016 o 5:09 PDT Aktorka kwitnie w ciąży!