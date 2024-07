Bogumiła Wander zmarła 30 lipca w wieku 80 lat. Była spikerką, prezenterką i konferansjerką związana z Telewizją Polską. Od lat zmagała się z chorobą Alzheimera i znajdowała się w specjalistycznym ośrodku.

Bogumiła Wander z telewizją związana była od 1965 roku, a pięć lat później rozpoczęła współpracę z Telewizją Polską i od razu podbiła serca widzów. Spikerka zyskała status jednej z największych gwiazd PRL-u, a na ekranie występowała do 2003 roku. Mimo odejścia z telewizji widzowie z zaciekawieniem śledzili jej dalsze losy.

W ostatnich latach Bogumiła Wander, cierpiała na chorobę Alzheimera i przebywała w specjalistycznym ośrodku pod opieką lekarzy. Pod koniec 2022 roku, mąż Bogusi, Krzysztof Baranowski przyznał, że żona go nie poznaje.

Z formą fizyczną jest dobrze do pewnego stopnia, bo żona raczej jeździ na wózku inwalidzkim, a nie chodzi. Personel domu opieki, w którym przebywa, zapewnia, że wszystko jest w porządku. Z wyjątkiem tej formy psychicznej(...) Rozmawiamy, ale trudno jest się z nią porozumieć. Na tę chorobę nie ma lekarstwa, więc trzeba brać, co życie daje, i cieszyć się, że póki co stan żony jest dobry

- wyznał mąż Bogumiły.