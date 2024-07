Nie żyje legendarna gwiazda TVP, Bogumiła Wander. W ostatnich latach życia zmagała się z ciężką chorobą. W 2020 roku media informowały, że spikerka cierpi na chorobę Alzheimera. Druzgocące wieści o śmierci dziennikarki potwierdziła rodzina.

Smutne wieści o śmierci Bogumiły Wander przekazał Świat Gwiazd, powołując się na najbliższą rodzinę:

Jak dowiedział się Świat Gwiazd od rodziny Bogumiły Wander, legendarna spikerka odeszła we wtorek 30 lipca po długiej chorobie

Jak dowiedział się Świat Gwiazd od rodziny Bogumiły Wander, legendarna spikerka odeszła we wtorek 30 lipca po długiej chorobie

Informacje o śmierci legendarnej spikerki przekazała też Gazeta Wyborcza. Rodzinie i bliskim składamy najszczersze kondolencje.

W październiku Bogumiła Wander skończyłaby 81 lat. W ostatnich chwilach życia towarzyszył jej ukochany mąż Krzysztof Baranowski. Legendarna spikerka chorowała na Alzheimera. Tak kilka lat temu o zdrowiu ukochanej mówił Baranowski: