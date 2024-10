Elżbieta Zającówna nie żyje. Aktorka chorowała na ciężką chorobę

Nie żyje Elżbieta Zającówna. Smutne wieści przekazał Związek Artystów Scen Polskich. Uwiebiana aktorka miała tylko 66 lat. Przez ostatnie lata życia ciężko zachorowała. Aktorka wycofała się z medialnego życie, nie udzielała się także w mediach społecznościowych. Na co chorowała Elżbieta Zającówna?

Elżbieta Zającówna zanim została aktorką miała inne marzenia. Chciała być sportsmenką, jednak spełnienie tego marzenia okazało się być niemożliwe. Udało jej się w aktorstwie, jednak nasilające się problemy zdrowotne sprawiły, że i z tej zawodowej ścieżki musiała zrezygnować. U Elżbiety Zającówny wykryto chorobę von Willebranda, związaną z krzepliwością krwi.

Kiedy poważnie zachorowałam, zrozumiałam, co jest w życiu najważniejsze. Zmieniło się moje podejście do zawodu. Powiedziałam sobie, że nie będę umierać na scenie

Odkąd Elżbieta Zającówna wycofała się z mediów oraz zakończyła swoją karierę, prawie nie pojawiała się na branżowych wydarzeniach. Nie udzielała się także w mediach społecznościowych, w całości skupiając na życiu rodzinnym. W 2008 roku pojawił się ostatni film, w którym zagrała. Była to produkcja "Szczęścia chodzą parami". Publicznie ostatni raz pojawiła się podczas koncertu "Sweet Sixty, czyli słodka sześćdziesiątka" w 2022 roku.

14 lipca Elżbieta Zającówna świętowała 66 urodziny. Nikt nie przypuszczał, że kilka miesięcy później przyjdzie nam się pożegnać z nią już na zawsze.

Jak informuje portal poradnik.pl, "Choroba von Willebranda to najczęstsza wrodzona skaza krwotoczna, w której obserwowane jest zaburzenie krzepnięcia krwi. Wywołana jest niedoborem lub zaburzeniem funkcji czynnika von Willebranda, a objawia się występowaniem częstych i wydłużających się krwawień, które mogą być groźne dla zdrowia i życia chorego".

Jak się możemy dowiedzieć z powodu choroby dochodzi do częstych krwawień, a objawem jest także skłonność do siniaków. Jak informuje poradnikzdrowie.pl: