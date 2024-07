Ślub Mariny i Wojciecha Szczęsnego ma szansę być obwołanym ślubem roku! Para już zaczęła intensywne przygotowania do ceremonii, która odbędzie się w czerwcu. Czy wezmą ślub w Tajlandii? Wiadomo, że oboje kochają ten kraj i w ich planach pojawiał się taki pomysł. Ale para coraz częściej myśli nad tym, aby wyprawić ślub w Rzymie, gdzie mieszkają.

Ślub Mariny i Wojtka Szczęsnego - znamy szczegóły!

Z pewnością Marina i Wojtek Szczęsny zadbają o wszystkie detale na swoim ślubie. Jednak jedną z ważniejszych spraw jest wybór świadków. Narzeczeni już zdecydowali, kto pomoże im w przygotowaniach i weprzez w tym stresującym i ważnym dniu. Jak udało się dowiedzieć Party.pl wokalistka i piłkarz zdecydowali, że to Kaja Mysińska, tancerka Teatru Buffo i najlepsza przyjaciółka Mariny oraz brat Wojtka - Jan Szczęsny, zostaną ich świadkami. To właśnie m.in. Kaja pomagała Szczęsnemu w przygotowaniu pięknego, zaręczynowego przyjęcia.

A co z suknią? Swego czasu pisano o tym, że Marina zdecyduje się na kreację od polskich projektantów - Paprockiego&Brzozowskiego. Na Instagramie pokazała nawet jeden ze szkiców. Okazuje się jednak, że gwiazda upatrzyła już sobie suknię ślubną. I to w Mediolanie! A warto dodać, że to właśnie tam mieszczą się jedne z najbardziej luksusowych butików, które słyną z doskonałej jakości, ale też wysokich cen!

Kiedy Marina wyda płytę?

Marina Łuczenko ma teraz bardzo pracowity okres. Przygotowania do ślubu pochłaniają jej bardzo dużo czasu, ale często można ją też spotkać w studiu. Wokalistka robi wszystko, aby jej płyta ukazała się jeszcze przed ślubem! Część materiału jest już nagrana, co na pewno ucieszy fanów artystki. Jedno jest pewne - Marina szykuje coś naprawdę efektownego, o czym przekonamy się już wkrótce. Czekacie na jej płytę?

Marina i Wojciech Szczęsny już zaczęli przygotowania do ślubu!

Marina pracuje też nad nową płytą