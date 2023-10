Chociaż Katarzyna i Cezary Żakowie trzymają się z dala od blasków fleszy są jednym z najpopularniejszych małżeństw w polskim show-biznesie. Ich związek małżeński trwa już ponad 37 lat. Żakowie są niezwykle rodzinni, a przy okazji spotkania z Katarzyną Żak postanowiliśmy podpytać ją o spędzanie świąt Bożego Narodzenia. Okazuje się, że mistrzem kuchni jest Cezary Żak:

Ale nie tylko on zajmuje się przygotowywaniem potraw na świąteczny stół. Poznajcie bożonarodzeniowe tajemnice rodziny Żaków.

Chociaż w życiu Katarzyny i Cezarego Żaków nie raz dopatrywano się kryzysów, oni od 37 lat trwają w szczęśliwym małżeństwie. Nie potrzebują blasku fleszy i nadmiernego dzielenia się swoją prywatnością. Jednak ze względu na zbliżające się święta Bożego Narodzenia Katarzyna Żak uchyliła rąbka tajemnicy, jak wyglądają święta w ich rodzinnym domu:

Świąteczne spotkania to dla całej rodziny czas refleksji i radości ze wspólnie spędzonego czasu. Wigilijny stół jest suto zastawiony:

W wywiadzie z Party.pl, Katarzyna Żak zdradza dlaczego. Okazuje się również, że to Cezary Żak jest lepszym kucharzem w rodzinie:

On bardzo dobrze gotuje. Pan Bóg obdarzył go dużą ilością talentów. Lubi wysmakowane potrawy ale ma też dobry smak, świetnie doprawia. Ja z kuchni preferuje sprzątanie, znaczy świetnie sprzątam po nim. Świetnie się uzupełniamy. Cezary świetnie gotuje, a ja świetnie sprzątam. Tandem nie do zastąpienia.