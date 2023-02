Tak Sylwia Bomba świętowała walentynki. Spędziła wyjątkowy wieczór ze znanym gwiazdorem

Jacek Szawioła z "Gogglebox. Przed telewizorem" złamał przepisy ruchu drogowego, żeby jego ukochana suczka mogła załatwić swoją potrzebę? Spórzcie tylko na najnowsze zdjęcia gwiazdora hitowego programu TTV. Paparazzi uwiecznili, jak Jacek Szawioła wybrał się do jednej z modnych warszawskich restauracji, a w pewnym momencie zabrał swoją suczkę Amiszkę na krótki spacer... Gwiazdor "Gogglebox" z psem na ulicy "Googlebox. Przed telewizorem" od kilku lat jest prawdziwym hitem TTV. W show wyłonieni na castingach bohaterowie oglądają popularne programy i komentują je. Uczestnicy "Gogglebox" zyskali ogromną popularność i sympatię widzów. W programie pojawiają się m.in. Sylwia Bomba, Ewa Mrozowska, Agnieszka Kotońska czy Izabela Zeiske. Do grona komentujących należy również Jacek Szawioła, który przed kamerą występuje z Mariuszem Kozakiem- razem tworzą naprawdę szalony duet! Ostatnio paparazzi "przyłapali" Jacka Szawiołę w jednej z warszawskich restauracji. Gwiazdor "Gogglebox. Przed telewizorem" zabrał swoją ukochaną suczkę, którą nazwał Amiszka, na spotkanie ze znajomą. W pewnym momencie Jacek Szawioła zabrał pieska na trawnik- żeby jednak tam dojść, musiał przejść przez ulicę, gdzie nie było pasów dla pieszych. Spójrzcie tylko na te zdjęcia! Zobacz także: Agnieszka Kotońska z "Gogglebox" podkreśliła swoją figurę seksownym strojem kąpielowym! Wiemy gdzie i za ile go dostaniecie! Jacek Szawioła z psem. Amiszka to ukochana suczka, która trafiła do domu gwiazdora "Gogglebox" w październiku 2019 roku.