Anna Lewandowska i Robert Lewandowscy wzbudzają niemałe zainteresowanie w mediach nie tylko ze względu na swoje zawodowe kariery związane ze sportem. Piłkarz i trenerka wiodą życie, któremu z zapartym tchem przygląda się cała Polska. Choć w ostatnich latach mieszkali w Hiszpanii, to tym razem postanowili poczuć trochę włoskiego słońca i wybrać się na luksusowy wyjazd nad Jezioro Como. Chętnie podzielili się zdjęciami i nagraniami z rodzinnych chwil.

Lewandowscy relacjonują wakacje nad Jeziorem Como

Anna Lewandowska i Robert Lewandowski nie dają o sobie zapomnieć. Jeszcze dzień wcześniej Lewandowscy brylowali w Mediolanie na pokazie luksusowego domu mody Dolce&Gabbana, a niedługo później pochwalili się relacją ze wspólnie spędzanego, rodzinnego czasu nieopodal, nad włoskiem Jeziorem Como. Jak spędzali czas razem z córeczkami?

W najnowszym wpisie w mediach społecznościowych Anny Lewandowskiej nie zabrakło zdjęć z widokami charakterystycznymi dla włoskiego jeziora. Co więcej, Lewandowscy postanowili urozmaicić sobie czas spędzony na terenie Włoch rejsem luksusową łodzią po wodach Como. Jak można zobaczyć na zdjęciach, Robert chętnie bawił się z córeczkami w wodzie nie tylko będąc na łódce, lecz także w prywatnym basenie przy miejscu, w którym się zatrzymali. Na jednym zdjęć trenerka pokazała też przygotowany do posiłku dla dwoje romantyczny stolik z przepięknym widokiem na Jezioro Como i otaczające je wzgórza. Nie da się też nie zwrócić uwagi na stylizację, w której Lewandowska zachwyciła podczas opalania. Nawet w takich okolicznościach pozostaje stylowa pod każdym względem.

Stylizacja Lewandowskiej nad Jeziorem Como od razu robi wrażenie

Mimo upału, włoskiego słońca i okoliczności sprzyjających opalaniu Anna Lewandowska i tak postawiła na pełen szyku i modowego wyczucia komplet. Podczas włoskich wakacji zaprezentowała się w ciemnobrązowym stroju kąpielowym Magdy Butrym z odkrytymi ramionami oraz charakterystycznymi marszczeniami oraz materiałowym kwiatem wyróżniającymi projekty polskiej projektantki na międzynarodowej arenie.

Stylizacja została uzupełniona kolejnym projektem z kolekcji Butrym, idealnie dopasowaną do ozdobnego body drapowaną mini z florystycznym akcentem, której oryginalności dodało pasmo długiego, swobodnie opadającego materiału. Cały komplet body ze spódnicą opiewa obecnie na kwotę około 3,5 tysiące polskich złotych. Tylko zerknijcie na te zdjęcia.

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