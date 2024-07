Partnerka Jakuba Rzeźniczaka, Paulina Nowicka, z samego rana zorganizowała swojemu partnerowi urodzinową niespodziankę. Nie zabrakło urodzinowych dekoracji i słodkości! Na twarzy piłkarza widać szczęście i radość - zobaczcie, jak para świętuje ten dzień.

Ostatnie miesiące były naprawdę trudne dla Jakuba Rzeźniczaka - śmierć syna, ogromny hejt ze strony internautów... Przez te wszystkie trudne wydarzenia, piłkarz na kilka tygodni zniknął z mediów społecznościowych, jednak teraz już regularnie publikuje nowe treści na Instagramie, na których nie brakuje również jego ukochanej Pauliny. Jakiś czas temu Jakub Rzeźniczak przyznał, że mimo ciężkich doświadczeń, które przeżył w ostatnim czasie, stara się podchodzić optymistycznie do życia.

- Chcę, mimo wszystko, podchodzić do życia pozytywnie. Myślę, że tylko w ten sposób można jakoś układać przyszłość. Na to, co już się stało, nie mamy wpływu. Ten wrodzony optymizm jakoś pozwala mi w tym czasie funkcjonować. Ale są cięższe momenty - mówił w rozmowie ze sport.pl, Jakub Rzeźniczak.