Jakub Rzeźniczka i Paulina Nowicka tworzą parę od ponad roku, co więcej, zakochani są już narzeczeństwem, a znany piłkarz chętnie publikuje w swoich mediach społecznościowych romantyczne zdjęcia ze swoją wybranką. Niestety, ostatni wpis Jakuba Rzeźniczaka wywołał prawdziwą falę krytycznych komentarzy ze strony internautów. Tego już za wiele? Mężczyzna postanowił wdać się w dyskusję i odniósł się również do oskarżeń o zdradę i rozstanie z Magdaleną Stępień. Jakub Rzeźniczak przyznał, że był na skraju depresji!

Uczuciowe życie Jakuba Rzeźniczaka było jednym z najbardziej medialnych tematów. Sportowiec tworzył parę z piękną Edytą Zając, z prawniczką o imieniu Ewelina Jakub Rzeźniczak doczekał się ślicznej córki, a następnie związał się z Magdaleną Stępień. Uczucie tej dwójki nie przetrwało próby czasu, a ich rozstanie odbiło się w mediach głośnym echem. Byli partnerzy musieli mierzyć się również z niewyobrażalną tragedią - chorobą swojego dziecka. Niestety, syn Magdaleny Stępień i Jakuba Rzeźniczaka zmarł mając zaledwie roczek. W tym trudnym czasie piłkarz mógł liczyć na wsparcie swojej ukochanej narzeczonej, Pauliny. Wygląda jednak na to, że nie wszyscy kibicują ich miłości, a zakochani muszą mierzyć się z wieloma nieprzychylnymi komentarzami.

Szczęśliwą nowinę o tym, że Paulina Nowicka powiedziała "TAK" i przyjęła pierścionek zaręczynowy, piłkarz przekazał wraz z końcówką grudnia 2021 roku. Teraz narzeczeni postanowili dać sobie jeszcze jeden dowód miłości, a sportowiec opublikował na swoim profilu na Instagramie nagranie z salonu tatuażu.

Szybko okazało się, że tatuaż nie wszystkim przypadł do gustu, a pod wpisem pojawiły się hejterskie komentarze oraz słowa krytyki dotyczące prywatnego życia sportowca. Niektórzy internauci stwierdzili, że epatowanie szczęściem w obliczu ostatnich wydarzeń jest nie na miejscu i zarzucili Jakubowi Rzeźniczakowi, że zachowuje się w nieodpowiedni sposób i wykazuje brak szacunku do matki swojego zmarłego synka. Tym razem jednak sportowiec nie zamierzał milczeć.

- Mimo, że widać łączące Was uczucie???? to po ludzku troszkę nie wypadają te fotki i filmiki. Świadczą tylko o tym jak szybko zapomniałeś o Oli, jak mały masz szacunek do Matki swojego zmarłego syna, która zrobiła wszystko, żeby go ratować. Po ludzku nie można się cieszyć szczęściem w nieszczęściu. Zawsze możecie przeżywać tą miłość po cichu, nie raniąc innych.

- Milczenie jest złotem w Twoim przypadku, zastanów się nad tym.

- Kibicuje Wam, czuć te miłość jednak obnoszenie się z nią w internecie strasznie wam szkodzi. Po co to wstawiacie? Macie taka potrzebę pokazywania światu uczucie? Po co? Tym bardziej teraz w okresie żałoby… Kuba mógłby tym bardziej teraz zadbać o relacje ze swoją jedyna córka. To powinno być priorytetem…. Mam nadzieje ze uda Wam się żyć w spokoju, ze wszystko jakoś się ułoży. Relacje rodzinne również. Pozdrawiam.

- Sorry ale to jest żenujące po tym co się stało