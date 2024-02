Paulina i Jakub raptem kilka dni temu wrócili do mediów społecznościowych po dość sporej przerwie. W trakcie ich nieobecności fani zaczęli martwić się nie tylko zdrowiem przyszłej mamy, ale i sytuacją w ich małżeństwie - pojawiły się bowiem plotki, jakoby doszło do poważnego kryzysu. Teraz ta rozwiała wszystkie wątpliwości.

Reklama

Paulina Rzeźniczak ujawnia prawdę o mężu

Ostatnio dowiedzieliśmy się, że Jakub Rzeźniczak znów został ojcem! Córeczka, która przyszła na świat, to jednak pierwszy owoc jego małżeństwa z Pauliną i niewątpliwie upragniony. Przyszła mama przez niemal cały okres ciąży chętnie opowiadała o swoim samopoczuciu, ekscytacji i relacjonowała kompletowanie wyprawki.

Paulina Rzeźniczak instagram.com/jakubrzezniczak25

Zobacz także: Jakub Rzeźniczak pokazał nagranie z porodówki. Tak wygląda mała Antonina

Na pewien czas przed porodem oboje jednak zniknęli z mediów i to z dnia na dzień. Początkowo cisza wydała się internautom uzasadniona, ale z czasem zaczęła budzić w nich niepokój. Niektórzy obawiali się, że nieobecność wynika z problemów zdrowotnych Pauliny czy maleństwa, a jeszcze inni snuli teorie, że tak naprawdę nad małżeństwem Rzeźniczaków zawisły czarne chmury.

Kilka dni temu świeżo upieczeni rodzice powrócili do sieci i, co najważniejsze, regularnie udostępniają kadry w trójkę. Ponadto Jakub Rzeźniczak chętnie pokazuje, jak opiekuje się córeczką, a 20 lutego w wyjątkowy sposób uczcił urodziny żony. Tego samego dnia również Paulina wrzuciła na swój profil filmik w klimacie urodzinowym, w opisie wymieniając wszystko, za co jest najbardziej wdzięczna. Nie zabrakło wzmianki o mężu!

Zobacz także

Pierwsze urodziny we 3. Jestem taka szczęśliwa. Mam wszystko, o czym marzyłam. Czuję się kochana, mam ogromne wsparcie Męża, budzę się każdego dnia szczęśliwa i Antoninka jest już z nam na świecie

Reklama

Jak widać, w związku Pauliny i Kuby wszystko jest w jak najlepszym porządku, a piłkarz bardzo wspiera ukochaną.

Instagram @ paulina_rzezniczak

Paulina Rzeźniczak Instagram @paulina_rzezniczak