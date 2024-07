Kilka tygodni temu Jakub Rzeźniczak i Paulina Nowicka wspomnieli w swoich mediach społecznościowych o planach na przyszłość - weselu oraz dzieciach. Fani chyba jednak nie spodziewali się, że para tak szybko przejdzie do czynów. Na instagramowych profilach małżonków zawrzało, a w komentarzach pojawiło się wiele gorzkich słów w stronę zakochanych.

Sprawdźcie szczegóły!

Jakub Rzeźniczak i Paulina Nowicka już są po ślubie, a swoją decyzją zaskoczyli chyba wszystkich. Co prawda zakochani kilka tygodni temu zapowiadali, że planują stanąć na ślubnym kobiercu, jednak nikt nie spodziewał się, że piłkarz zdecyduje się na ceremonię w obliczu żałoby po zmarłym synku.

Zakochani zdecydowali się na uroczystość w Miami wśród rodziny i przyjaciół. W mediach społecznościowych pojawiły się pierwsze kadry z ich najważniejszego dnia!

W komentarzach rozgorzała zacięta dyskusja między internautami, którzy ostro skomentowali decyzję Jakuba Rzeźniczaka dotyczącą ślubu z Pauliną Nowicką w obliczu żałoby po synku.

Większość obserwatorów wsparło jednak sportowca i jego ukochaną, stając w ich obronie.

- Gratulacje ♥️

- O Jezu, ale się hejt nakręci... Gratulacje!!! ❤️

- gratulacje dla Was ❤️

- Karma to wróci, ale tylko do tych osób, które tak hejtują .. jak można podać takie rzeczy drugiemu człowiekowi, jak można wchodzić w czyjeś buty i oceniać.. to nie wasza droga. Przykre jest jedynie to, że człowiek człowiekowi wilkiem???? A młodym wszystkiego cudownego i na przekór wszystkiemu - szczęścia i miłości❤️