Sandra Kubicka podczas relacji na InstaStories pokazała swoje zdjęcia sprzed kilku tygodni i wyznała, jak udało się jej ukryć ciążowy brzuszek. Okazuje się, że modelka znalazła sposób, żeby uniknąć komentarzy o swoich krągłościach. Sandra Kubicka nie ukrywa, że bardzo szybko pojawił się u niej ciążowy brzuszek, co mocno ją zaniepokoiło.

Zaledwie kilka dni temu okazało się, że Sandra Kubicka jest w ciąży. Modelka pochwaliła się swoim szczęściem w święta Bożego Narodzenia i to właśnie wtedy po raz pierwszy pokazała ciążowy brzuszek. Dziś wiemy już, że już wkrótce na świecie pojawi się wymarzony synek Sandry Kubickiej i Barona.

Teraz internauci zastanawiają się, jak do tej pory przyszła mama ukrywała rosnący brzuszek. Modelka chętnie pokazywała się na oficjalnych imprezach, ale nikt nie zauważył u niej ciążowych krągłości. Teraz Sandra Kubicka zdradziła swój sekret. Dokładnie 11 grudnia modelka razem z ukochanym pojawili się na imprezie jednej z odzieżowych marek- okazuje się, że przed wyjściem zakochani zastanawiali się, czy już wtedy nie ogłosić radosnej nowiny.

(...) Zastanawialiśmy się czy nie ogłosić przed żeby nie dać paparazzi pożywki, że odkryli ciążę. Na szczęście założyłam rajstopy, które wessały co nieco, na to marszczoną sukienkę... a jak mi brzuch zaczął wychodzić to uciekliśmy z imprezy jak Kopciuszek

wyznała modelka.