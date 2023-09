Jakub Rzeźniczak i Paulina Rzeźniczak już nie chcą ukrywać swojego szczęścia. Właśnie oficjalnie potwierdzili, że spodziewają się dziecka. Internauci już od dawna o tym spekulowali, jednak brakowało im najważniejszego potwierdzenia.

Czekamy na Ciebie - napisali Paulina i Jakub, pod zdjęciem z USG.

Tak Paulina Rzeźniczak ukrywała ciążowy brzuszek

Jakub Rzeźniczak i Paulina Rzeźniczak spodziewają się dziecka. W końcu potwierdzili radosne wieści, które nie dawały spokoju ich fanom. Fani już od jakiegoś czasu zaczęli zauważać, że zdjęcia żony sportowca są nieco inne niż zazwyczaj i zastanawiali się co jest tego powodem. Paulina Rzeźniczak albo ukrywała brzuszek pod luźnymi ubraniami, albo tak pozowała na zdjęciach by nie było widać go wcale. W pewnym momencie, mimo jasnego potwierdzenia wieści przez Jakuba i Paulinę, internauci pozwalali sobie na komentarze odnośnie brzuszka kobiety. Jakub Rzeźniczak zareagował stanowczo:

Pytanie, czy jak widzisz kogoś na żywo na ulicy, to podchodzisz i mówisz: Jesteś w ciąży lub czemu jest Pani brzydka, gruba, itp.?

To nie jedyny raz kiedy Jakub Rzeźniczak zareagował na komentarze dotyczące ciąży żony, szczególnie po tym, jak ich tajemnice zdecydowała się zdradzić Magdalena Stępień, pisząc o ciąży żony sportowca: "Ja to wiem od dawna".

Instagram @jakubrzezniczak25

Zobaczcie ostatnie zdjęcia Magdaleny Stępień, które sprawiły, że internauci zaczęli doszukiwać się potwierdzenia, że ich rodzinka się niedługo powiększy. Jak się okazało tym razem - były słuszne.

Instagram @jakubrzezniczak25

