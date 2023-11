Mimo że Klaudia pracowała, to jednak wciąż miała spore problemy finansowe i nie mogła liczyć na wsparcie siostry.

Marita opłacała mieszkanie, ja dostałam od niej 350zł kilka dni po przyjeździe do Warszawy i miałam te pieniądze przeznaczyć "na zachcianki Natalki". Przez pół miesiąca dostałam dniówki w pracy więc miałam za co żyć. Od 1listopada miałam mieć stałą pensje co miesiąc. Raz poprosiłam Marite o pieniądze. Poprosiłam ją o 50zł, ponieważ miałam ostatnie 20zł w portfelu. Powiedziała, że nie ma sprawy, że wpadnie do mnie do żabki. Fakt, wpadła, ale na zakupy dla siebie :) Olałam sprawe i sie nie upominałam, bo miał do mnie przyjechać chłopak za 2-3dni jakoś więc wiedziałam ze do tego czasu przeżyje za 20zł - napisała Klaudia.