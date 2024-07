Jesteście ciekawi, co znajduje się w torebce Beaty Sadowskiej? Bez czego nie rusza się z domu i czym pachnie gwiazda? Przeczytajcie, jak odpowiedziała na nasze pytanie Beata Sadowska.

"W kosmetyczce mam moje ukochane perfumy les nombred d'or CUIR (Mona di Orio/GaliLu). To mieszanka prażonych przypraw, absyntu i... skóry. Coś dzikiego, coś absolutnie uzależniającego..." - zdradza Beata Sadowska.

"Uwielbiam balsam nawilżający do ust Dr. Lipp (Horn&More) - w 100% organiczny, bez parabenów, bezzapachowy i bezsmakowy. Za to genialnie skuteczny!. W związku z tym, że żyję szybko, w biegu. I choć zdrowo się odżywiam, wiem, że czasami nawet to nie zapewni mi odpowiedniej dawki witamin i minerałów. Dlatego w mojej kosmetyczce znajdziecie suplement diety Skinelle 35+, który nawilża i dba o moją skórę od środka, a po nagraniu programu marzę, żeby szybko zmyć telewizyjny make up i dać odpocząć skórze. Wtedy świetnie sprawdza się iS Clinical Hydra-Cool Serum. A do tego puder i bronzer, czyli make up-no make up w minutę. Tu wybieram MAC’a." - dodaje popularna prezenterka.

