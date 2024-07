Szymon Majewski śmieje się z konfliktu Maffashion i Jessiki Mercedes. Dramat rozegrał się w środę, kiedy Julia Kuczyńska (Maffashion) spostrzegła się, że koleżanka uprzedziła ją i pierwsza ścięła włosy, a potem nagrała filmik. Swoimi przemyśleniami podzieliła się na Snapchacie.

Szymon Majewski wyśmiewa konflikt Jessiki Mercedes i Maffashion

Maffashion tłumaczyła, że ona zmianę fryzury planowała już od dawna i zrobiło jej się bardzo przykro, kiedy na Instagramie Jessiki zobaczyła jej zdjęcie w krótszych włosach. Wszyscy obserwujący Maff, tzw. Maffindrole, mogli posłuchać zażaleń Julki:

Wczoraj bardzo byłam zdenerwowana i bardzo przerażona samym faktem, że coś, co planowałam od dłuższego czasu i co chciałam Wam pokazać na fajnym video - to nagle Jess skróciła włosy! - I moim zmartwieniem jest, że jejku, będą nas porównywać, masakra, już tego nie robię. I tak nie powinno być. Porozmawiałam z Jessiką. Miałyśmy naprawdę długą rozmowę. Tak, jak ja się wczoraj poczułam, to dokładnie wiem, że Jessica poczułaby się w identyczny sposób, gdybym to ja obcięła włosy pierwsza.

Na tę kryzysową sytuację zareagował Szymon Majewski, który podkreślił, że to on był pierwszy, jeśli chodzi o ścinanie włosów.

Przykro mi dziewczyny, muszę zabrać głos, bo niestety to ja pierwszy, trzy lata temu skróciłem włosy i ogłosiłem to na fejsie i snapie. Dziewczyny to zgapiły dopiero teraz! W tym konflikcie przyznaję rację jednak Maffa bo dała to na Instagram, a ja uważam, że Insta ma pierwszeństwo! Jessi zgapia już nie pierwszy raz. Ode mnie wzięła np. pokazywanie nóg a dwa lata temu pokazała podkolanówki w lesie, tak jak ja!! Liczę jednak na pokój. My ludzie szafy powinniśmy trzymać się razem a nie zgapiać!

We wpisie Szymona pojawiła się jednak drobna pomyłka, ponieważ to Jess zamieściła zdjęcie na Instagramie. My jednak przypominamy o naszej sondzie, w której możecie zdecydować, która z dziewczyn wygląda lepiej.

