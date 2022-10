Szymon Majewski szydzi z Edyty Górniak. W komentarzach burza

Allan zrobił imprezę w domu Edyty Górniak! Nastoletni syn gwiazdy postanowił wykorzystać nieobecność mamy i zaprosił do krakowskiej willi kilku znajomych. Artystka była poza domem, z powodu zobowiązań zawodowych. Kiedy Edyta Górniak zadzwoniła, by sprawdzić, czy u Allana wszystko w porządku, okazało się, że w tle słychać było odgłosy imprezy - zdradziła gwiazda w rozmowie z "Faktem". Syn okłamał mamę, że po prostu słucha sobie muzyki. Jednak gwiazda wyczuła, że coś się dzieje w domu. Polecamy: Jak zorganizować niezapomniane przyjęcie w ogrodzie? Ja zadzwoniłam sprytnie, jak to mama, na ochronę, a ponieważ całe osiedle jest kamerowane, to zapytałam się panów z ochrony, czy ktoś wchodził do naszego domu i wymienili wszystkich, którzy tam byli, więc zadzwoniłam do synka - powiedział Edyta Górniak w wywiadzie dla "Faktu". Niewinne kłamstwo Allana wyszło na jaw, a jego koledzy musieli rozejść się do domów. Na szczęście, nic wielkiego się nie stało. Taka mała wpadka mogła przydarzyć się każdemu. Komu z nas nie zdarzało się zapraszać znajomych pod nieobecność rodziców. ;) Zobacz też: Uwaga! Allan Krupa wydał... debiutanckiego singla! Co na to Edyta Górniak? POSŁUCHAJ! Allan postanowił zaprosić znajomych pod nieobecność Edyty Górniak. Gwiazda dowiedziała się o wszystkim dzięki ochronie. Na szczęście wszystko dobrze się skończyło. :)