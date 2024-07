Szymon Hołownia życie prywatne trzyma z dala od świata mediów. Chociaż na co dzień prezenter jest bardzo mocno związany z pracą w telewizji to unika na wizji dyskusji na swój temat. Być może się to zmieni. Jak donosi magazyn "Show" współprowadzący "Mam talent!" znalazł właśnie swoją drugą połówkę.

Reklama

Wybranką Hołowni jest Kamila Gawędzka, która pracuje jako PR menadżer firmy produkującej bieliznę dla kobiet. Para poznała się trzy lata temu i od tego czasu bardzo dyskretnie traktują swój związek. W końcu jak zapewnia Szymon - Miłość to podstawa.

I pomyśleć, że jeszcze kilka lat temu Hołownia chciał wstąpić do zakonu...

Reklama