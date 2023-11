Szymon Hołownia, jako jeden z liderów "Trzeciej Drogi", został wybrany na marszałka Sejmu X kadencji. Były prezenter i prowadzący "Mam talent" w TVN w głosowaniu pokonał Elżbietę Witek z "Prawa i Sprawiedliwości":

Przyszedłem do polityki spoza polityki. Nie znam jej trików, ale znam jej sens. Polityka to nie przemoc. Polityka to troska

mówił Hołownia na mównicy sejmowej