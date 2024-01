Sprawą Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego Polska żyje już od kilku tygodni. Atmosfera wokół byłych szefów CBA znacznie się podgrzała, gdy panowie zostali aresztowani we wtorek, 9 stycznia. Polityków Prawa i Sprawiedliwości najpierw zatrzymano w areszcie na warszawskim Grochowie, następnie posłów przetransportowano do zakładów karnych w Radomiu i Przytułach Starych koło Ostrołęki. Działania rządzących opozycja uznała za bezprawie, ponieważ zdaniem członków PiS ułaskawienie Wąsika i Kamińskiego z 2015 roku pozostaje w mocy. Wygląda na to, że panowie zostaną ponownie ułaskawieni. Czy to oznacza, że wrócą do Sejmu? Szymon Hołownia udzielił komentarza.

Szymon Hołownia nie zmienia zdania w sprawie Wąsika i Kamińskiego

W czwartek, 11 stycznia tuż przed marszem zorganizowanym przez PiS prezydent Andrzej Duda poinformował, że chce ułaskawić Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego. Głowa państwa przekazała wnioski do Prokuratora Generalnego, czyli Adama Bodnara. Teraz to on zajmie się postępowaniem w sprawie byłych szefów CBA. Prezydent zawnioskował również, by PG zwolnił panów z zakładów karnych na czas tego postępowania.

Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński

Głos w tej sprawie zabrał Szymon Hołownia, który uznał, że decyzja prezydenta Andrzeja Dudy przyczyni się do deeskalacji konfliktu politycznego. Jednak zwrócił uwagę na to, że głowa państwa mogła zadziałać sprawniej, a nawet doprowadzić do natychmiastowego zwolnienia Wąsika i Kamińskiego.

Gdybym powiedział, że układa mi się to w jakiś logiczny ciąg, to chyba bym przesadził. Natomiast oczywiście dobrą jest decyzja, bo to jest decyzja deeskalacyjna o tym, by ostatecznie uznać, że jest wyrok skazujący sądu okręgowego, że tamto ułaskawienie było nieskuteczne i rozpocząć procedurę ułaskawieniową raz jeszcze wobec panów Kamińskiego i Wąsika. Kłopot tylko w tym, że pan prezydent nie zastosował tego ułaskawienia prezydenckiego z artykułu 139, które mogło się skończyć nawet tym, że panowie wczoraj by wyszli z zakładów karnych, tylko zdecydował się na ścieżkę z kodeksu postępowania karnego, która jest długa, może trwać nawet pół roku, na koniec prezydent i tak robi, co chce, bo nie jest związany z tymi opiniami – powiedział Szymona Hołownia w rozmowie z TVN24.

Szymon Hołownia

Czy to oznacza, że byli szefowie CBA po ułaskawieniu i zwolnieniu wrócą do Sejmu i będą uczestniczyli w głosowaniach? Według polityków PiS to naturalna droga. Jednak inne zdanie na ten temat ma marszałek Hołownia, który twierdzi, że ułaskawienie nie daje prawnych podstaw do przywrócenia Wąsikowi i Kamińskiemu mandatów poselskich.

Panowie utracili mandaty poselskie w sposób bezpowrotny w związku z wyrokiem Sądu Okręgowego. Ta inicjatywa, ułaskawienie prezydenta, dotyczy kary pozbawienia wolności, którą wczoraj zaczęli odbywać – przekazał Szymon Hołownia na konferencji w Grodzisku Mazowieckim.

Szymon Hołownia

Aresztowanie polityków PiS wywołało skrajne reakcje. Na marszu 11 stycznia pojawiły się żony Wąsika i Kamińskiego, które przemawiały do zgromadzonych ze sceny. Przed paniami występował także Jarosław Kaczyński. Przypominamy, że byli szefowie CBA zostali prawomocnie skazani na dwa lata pozbawienia wolności w związku z przekraczaniem uprawnień w sprawie tzw. afery gruntowej.

Żony Wąsika i Kamińskiego

W mediach już pojawiają się głosy publicystów oraz polityków, którzy twierdzą, że Wąsik i Kamiński będą próbowali wejść do Sejmu i wziąć udział w obradach, gdy zostaną zwolnieni z odbywania kary. To natomiast może prowadzić do eskalacji konfliktu.