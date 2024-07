Nie od dziś wiadomo, że taneczne zdolności Dody są mocno dyskusyjne. Zresztą ona sama nigdy nie chwaliła się tanecznym talentem, a zaproszenia do "Tańca z gwiazdami" odrzucała od razu. Oczywiście wiadomo, że dużym ograniczeniem dla Rabczewskiej jest chory kręgosłup, ale nawet przed groźnym wypadkiem z 2005 roku, Doda unikała wygibasów.



Nowy facet Dody, Błażej Szychowski, jest innego zdania. Uważa, że jego partnerka miałaby ogromne szanse by zaistnieć jako tancerka... w Stanach Zjednoczonych.



- Mogłaby być mega dobrą tancerką w USA. Tańczy bardzo dobrze. Gdyby nie kręgosłup, to kto wie. Ona i scena to jedność - powiedział Szychowski w "Dzień Dobry TVN".



Przez chwilę zastanawialiśmy się czy oby choreograf nie żartuje, ale sposób w jaki to powiedział na antenie śniadaniowego programu TVN był mocno poważny. Mamy chyba żart roku?

