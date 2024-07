Od kilku tygodni w mediach pojawiają się informacje o zbyt rozrywkowym stylu życia Borysa Szyca. Aktor powrócił do imprezowania, co ponoć nie podoba się jego partnerce, Kai Śródce. Okazuje się również, że wizerunek wiecznego balangowicza może zaszkodzić Borysowi w jego karierze aktorskiej…

Jak informuje „Twoje Imperium” Szyc może stracić rolę w filmie Andrzeja Wajdy! Według tygodnika „ciągnąca się za nim opinia nie stroniącego od alkoholu hulaki” może kłócić się z postacią Lecha Wałęsy, którego ma zagrać.

- Praktycznie z każdej imprezy wychodzi pijany- twierdzi źródło „Twojego Imperium”.

Miejmy więc nadzieję, że Borys Szyc zrezygnuje z imprezowania i już wkrótce będziemy mogli zobaczyć go w filmie „My naród polski” , w którym wcieli się w postać byłego prezydenta…

