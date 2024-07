Wczoraj w Arkadach Kubickiego w Warszawie odbyła się konferencja ramówkowa TVN. Jedną z największych gwiazd wydarzenia okazała się Agnieszka Szulim, która nie mogła opędzić się od fotoreporterów i dziennikarzy.

Podczas wydarzenia Agnieszka opowiedziała o swoim programie "Na językach". Gwiazda cieszy się, że jest jego gospodarzem, gdyż z pewnością nie pojawią się w nim informacje na temat jej życia prywatnego, które ostatnio jest na świeczniku mediów.

- Doszłam do wniosku całkiem niedawno, że z wielu zalet prowadzenia programu "Na językach" jest to, że nie musimy w nim mówić o mnie. To mnie bardzo cieszy. - zdradziła nam Agnieszka.