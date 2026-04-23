Potwierdziły się doniesienia, które od pewnego czasu pojawiały się w kontekście przyszłości Adama Małysza na stanowisku prezesa Polskiego Związku Narciarskiego. Były wybitny sportowiec oficjalnie rozwiał wszelkie wątpliwości, ogłaszając swoją rezygnację z tej funkcji, co wywołało spore zamieszanie wśród kibiców.

Adam Małysz rezygnuje z funkcji prezesa PZN

Niedawno Kamil Stoch ogłosił koniec swojej kariery. Teraz głośno jest o zaskakujących wieściach ws. innego legendarnego skoczka narciarskiego. Adam Małysz oficjalnie potwierdził, że nie będzie ubiegał się o kolejną kadencję na stanowisku prezesa Polskiego Związku Narciarskiego. Jak sam przyznał, decyzja wynika między innymi z różnic w wizji funkcjonowania związku oraz braku pełnej zgodności z zarządem. Tym samym kończy się jego kilkuletni okres kierowania polskimi narciarskimi strukturami.

Moja wizja tego, jak to ma wyglądać nie jest spójna z zarządem, więc moja decyzja jest na nie. Nie będę kandydował mówił w rozmowie z Polsatem Sport.

Decyzja Adama Małysza wywołała poruszenie

Choć temat jego odejścia pojawiał się w mediach już od pewnego czasu, ostateczne potwierdzenie i tak odbiło się szerokim echem w środowisku sportowym. Małysz podkreślił, że nie zamierza kandydować ponownie, a jego decyzja jest przemyślana i ostateczna, co oznacza istotne zmiany w strukturach Polskiego Związku Narciarskiego.

Dla swojego zdrowia i spokoju wolę nie kandydować. Będę miał inne rzeczy do roboty - wyznał Adam Małysz w rozmowie z ''Przeglądem Sportowym''.

Adam Małysz zaznaczył również, że w najbliższym czasie chce przede wszystkim zwolnić tempo i znaleźć więcej przestrzeni na odpoczynek oraz spokój po intensywnych latach pracy. Kogo typuje się jako następcę obecnego prezesa PZN? Wiele wskazuje na to, że stanowisko to może przejąć Apoloniusz Tajner, który nadzorował związkiem w latach 2006-2022.

