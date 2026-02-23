Joanna Opozda chętnie dzieli się z fanami urywkami swojego życia w mediach społecznościowych. Internauci z radością komentują każdy wpis aktorki, a jej ostatnia publikacja wzbudziła szczególne zainteresowanie odbiorców. Okazuje się, że syn celebrytki, Vincent, skończył już cztery lata. Do sieci trafiły zdjęcia z imprezy urodzinowej malca.

Joanna Opozda świętuje 4. urodziny syna

Joanna Opozda od lat pozostaje w stałym kontakcie ze swoimi fanami, chętnie odsłaniając w mediach społecznościowych fragmenty prywatnego życia. Ostatnio miała wyjątkowy powód do świętowania, jej syn Vincent skończył już cztery lata. Z tej okazji aktorka podzieliła się w sieci uroczymi kadrami z urodzinowego przyjęcia.

Czwarte urodziny Vincenta były dokładnie takie, jakie powinny być – pełne śmiechu, biegania, tortu na policzkach i tej dziecięcej ekscytacji, której nie da się podrobić. Patrzę na niego i widzę, jak z malucha staje się małym człowiekiem z charakterem, wrażliwością i własnym zdaniem zaczęła wpis.

Tak wyglądały 4. urodziny Vincenta, syna Joanny Opozdy i Antoniego Królikowskiego

Jak się okazuje, podobnie jak w poprzednich latach, również i z okazji 4. urodzin Vincenta, jego przyjęcie było zorganizowane w iście bajkowym stylu, a motywem przewodnim imprezy była ulubiona bajka jubilata. Tym razem Joanna Opozda postawiła na motyw popularnej australijskiej kreskówki "Bluey". Obrazy rezolutnych piesków z animacji pojawiły się m.in. na utrzymanym w pastelowej tonacji torcie, czy ściance do zdjęć. Zaproszeni na salę zabaw goście raczyli się nie tylko wyszukanymi przekąskami i deserami, ale też wzięli udział w spektakularnym pokazie magii oraz baniek.

Pod zdjęciami błyskawicznie pojawiło się mnóstwo komentarzy od fanów aktorki. Internauci zasypali Vincenta życzeniami urodzinowymi. "Wszystkiego najlepszego!"; "Dużo zdrówka"; "Ale duży chłopczyk" - czytamy pod serią zdjęć.

Burzliwy związek Opozdy i Królikowskiego

Joanna Opozda i Antoni Królikowski tworzyli niegdyś jedną z najpopularniejszych par polskiego show-biznesu. Związek znanych aktorów należał jednak do burzliwych, a rozstanie przebiegło w atmosferze skandalu jeszcze przed narodzinami ich syna. Para postanowiła zakończyć relację na początku 2022 roku. Od tej pory rozpoczęła się medialna przepychanka między rodzicami małego Vincenta. Opozda wielokrotnie zarzucała Królikowskiemu między innymi uchylanie się od płacenia alimentów czy brak zainteresowania dzieckiem. Dziś oboje wiodą życie osobno, aktorka skupia się na wychowywaniu synka, a jej były mąż tworzy szczęśliwy związek z nową partnerką, która w 2024 roku urodziła ich wspólną córeczkę.

Tak wyglądały 4. urodziny Vincenta, syna Joanny Opozdy i Antoniego Królikowskiego, Fot. Instagram/asiaopozda

