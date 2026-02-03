Joanna Krupa opublikowała na Instagramie poruszające nagranie, w którym ujawniła swoje aktualne problemy zdrowotne. Modelka, znana ze swojego wieloletniego zaangażowania w sprawy zwierząt, przyznała, że druzgocące informacje o stanie polskich schronisk miały poważny wpływ na jej zdrowie psychiczne i fizyczne.

Joanna Krupa trafiła na terapię

Joanna Krupa zmaga się z różnymi niepokojącymi sygnałami, wysyłanymi przez jej ciało i trafiła na terapię. Mimo poważnych problemów zdrowotnych gwiazda nie zrezygnowała ze swojej misji. Modelka powróciła do Polski, aby osobiście odwiedzić i skontrolować schroniska dla zwierząt.

Z powodu sytuacji w Polsce i tego, co ostatnio wyszło na jaw, poziom mojego stresu był niezwykle wysoki. Odbiło się to na mnie fizycznie i psychicznie, powodując silny ból szyi, barku oraz całej prawej strony mojego ciała, dlatego obecnie jestem w trakcie terapii przekazała modelka.

Krupa podkreśliła, że choć na stałe mieszka w Kalifornii, Polska pozostaje jej drugim domem. Ze względu na swoją 6-letnią córkę nie może przebywać w kraju przez cały czas, jednak zawsze stara się aktywnie wspierać polskie organizacje i placówki.

Mimo to, jestem tutaj. Wróciłam do Polski i jestem gotowa rozpocząć wizyty oraz kontrole w schroniskach poinformowała.

Zawsze w wywiadach mówiłam, że Kalifornia jest moim domem, a Polska moim drugim domem. Ze względu na moją 6-letnią córkę nie mogę przebywać w Polsce na stałe wyjaśniła.

Joanna Krupa ma poważne problemy zdrowotne. Dramatyczny wpis Artur Zawadzki/REPORTER

Joanna Krupa wspiera potrzebujące schroniska

Modelka wyznała, że przez ponad 16 lat regularnych wizyt w Polsce nigdy nie zetknęła się z tak dramatycznymi scenami jak te, które ostatnio wyszły na jaw. To właśnie te drastyczne doświadczenia wpłynęły tak negatywnie na samopoczucie Joanny Krupy. Warto przypomnieć, że niedawno Doda spotkała się z ministrem sprawiedliwości w sprawie praw zwierząt.

Mimo że byłam tysiące kilometrów stąd, organizowałam budy dla psów, karmę dla psów i kotów oraz wspierałam schroniska i fundacje finansowo. Przez ponad 16 lat regularnych powrotów do Polski nigdy nie doświadczyłam tak brutalnych warunków ani nie widziałam takich sytuacji w schroniskach, jakie teraz wychodzą na światło dzienne przekazała Krupa.

Aktywizm na rzecz zwierząt towarzyszy Joannie Krupie od ponad dwóch dekad. Choć mieszka tysiące kilometrów od Polski, zawsze wspierała schroniska - zarówno materialnie, jak i finansowo. Modelka znana jest z wykorzystywania swojej popularności do nagłaśniania problemów zwierząt. Nie inaczej jest tym razem - zapowiedziała konkretne działania i kontrole.

Od ponad 20 lat aktywizm na rzecz zwierząt jest moim priorytetem. Osoby, które śledzą moją działalność, wiedzą, że zawsze używałam swojego głosu w imieniu tych, którzy sami nie mają głosu. W tym tygodniu odwiedzę jedną z placówek, która wzbudziła poważne obawy, i uczciwie zdam relację z tego, co zobaczę ogłosiła.

W najbliższych dniach Joanna Krupa odwiedzi jedną z placówek, która wzbudziła jej szczególny niepokój.

