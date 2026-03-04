Brytyjska modelka i aktorka Annabel Schofield, jedna z najjaśniejszych gwiazd światowej mody lat 80., nie żyje. Miała 62 lata. Informację o śmierci potwierdził "The Hollywood Reporter". Artystka odeszła 28 lutego 2026 r. w Los Angeles, po długiej walce z chorobą nowotworową. Przez lata Annabel Schofield była obecna na najważniejszych wydarzeniach branży modowej w Londynie i na wybiegach w Paryżu oraz Mediolanie. Znali ją też fani serialu "Dallas".

Nie żyje Annabel Schofield. Była ikoną mody i gwiazdą serialu "Dallas"

Annabel Schofield była jedną z najpopularniejszych modelek lat 80., rozpoznawalną dzięki współpracy z prestiżowymi markami, takimi jak Yves Saint Laurent, Rimmel, Revlon czy Boots No. 7. Ogromną popularność przyniosła jej reklama telewizyjna Bugle Boy Jeans. Jej twarz pojawiała się na setkach okładek modowych magazynów, a ona sama była muzą fotografa Davida Bailey’a i brała udział w sesjach dla włoskiego "Vogue". Poza światem mody Annabel Schofield zasłynęła również rolą Laurel Ellis w serialu "Dallas", stając się ikoną nie tylko wybiegów, ale i telewizji.

W latach 80. Schofield była związana z londyńską agencją Take Two. Melissa Richardson, była właścicielka agencji, podkreśliła, że to właśnie Annabel miała kluczowy wpływ na sukcesy agencji. Jej autentyczność, uroda i profesjonalizm stawiały ją ponad innymi modelkami. Współpracownicy wielokrotnie podkreślali, że jej obecność na pokazach i sesjach zdjęciowych była gwarancją sukcesu, a sama modelka inspirowała kolejne pokolenia zarówno modelek, jak i aktorek.

Warto przypomnieć, że niedawno głośna śmierć wstrząsnęła także polskimi mediami. W połowie lutego dowiedzieliśmy się, że Bożena Dykiel nie żyje. Aktorka znana m.in. z serialu "Na Wspólnej" miała poważne problemy zdrowotne.

Annabel Schofield zmarła po walce z chorobą. Przed śmiercią przeszła operację

Annabel Schofield zmarła w wyniku raka mózgu. Po dramatycznej diagnozie artystka informowała o swoim stanie zdrowia w mediach społecznościowych oraz na platformie GoFundMe, która została uruchomiona, by wspierać jej leczenie. Ostatni wpis pojawił się 18 stycznia 2026 r. Schofield poinformowała w nim o pilnej operacji usunięcia guza z jamy nosowej, która była konieczna z powodu szybkiego postępu choroby. Niestety, mimo podjętej walki i determinacji, choroba okazała się silniejsza.

Zobacz także: