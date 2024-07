„Jej synek ma swojego bodyguarda” – to ostatnie internetowe rewelacje, które można było przeczytać o Małgorzacie Kożuchowskiej (43). Pojawiły się one po tym, jak aktorka przyjechała do szpitala na wizytę kontrolną ze swoim synkiem Janem Franciszkiem.

Synek Kożuchowskiej ma swojego ochroniarza!

Gdy aktorka wchodziła do budynku, pomagał jej pewien mężczyzna, o którym potem napisano, że jest ochroniarzem. Jak się okazuje, to nieprawda.

– Jeden z pracowników szpitala rzeczywiście pomógł Małgosi wnieść fotelik. Z pewnością pomógłby on jednak każdej innej kobiecie z malutkim dzieckiem. To po prostu uprzejme zachowanie dżentelmena – tłumaczy „Party” Gabriela Piekarniak, menedżerka gwiazdy. I dodaje, że na co dzień Kożuchowskiej pomaga jedynie jej mąż. Już w grudniu Małgorzata Kożuchowska pojawi się na planie kolejnej serii „Rodzinki.pl”.

