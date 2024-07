Nieubłaganie zbliża się smutny dzień dla Sylwii Peretti. Już niemal rok minął od wstrząsającego wydarzenia, w wyniku którego celebrytka straciła swojego jedynego syna. Do dziś nie wróciła do show-biznesu, a jej aktywność w mediach społecznościowych jest wręcz znikoma. Teraz, na kilka dni przed rocznicą wypadku, zdecydowała się na ważny krok.

Sylwia Peretti podjęła zaskakującą decyzję

W nocy z 14 na 15 lipca 2023 roku w Krakowie doszło do okrutnego w skutkach wypadku samochodowego z udziałem, jak się później okazało, jedynego syna celebrytki - Sylwii Peretti. To właśnie Patryk w tamtym momencie siedział za kierownicą, a jak dowiodły badania... będąc pod wpływem alkoholu. W wyniku nadmiernej prędkości stracił panowanie nad pojazdem i wypadł z drogi. W zdarzeniu zginął nie tylko on, ale i trzech znajomych, z którymi podróżował.

Strata syna zupełnie załamała Sylwię Peretti, która odsunęła się od show-biznesu i mediów społecznościowych. Na Instagram wróciła po kilkumiesięcznej przerwie, po raz pierwszy oficjalnie żegnając Patryka. Od tamtej pory prowadzi swój profil w formie pamiętnika, uzewnętrzniając ból, jaki jej niezmiennie towarzyszy. Wciąż mimo to nowe wpisy publikuje sporadycznie.

Sylwia Peretti EOS

Do tej pory jednak jej profil był otwarty dla wszystkich, zarówno subskrybentów, jak i tych, którzy zaglądali tam raz na jakiś czas. Sylwia nie wyłączała również opcji komentowania, dlatego choć ona sama nie wrzucała nowych wzmianek, fani wciąż mogli okazywać jej wsparcie pod postami. To się właśnie zmieniło!

Na krótko przed pierwszą rocznicą śmierci syna Sylwia Peretti postanowiła zablokować swój instagramowy profil, ustawiając go jako prywatny, dlatego teraz tylko obserwujący dowiedzą się, co u niej słychać. Czy taka decyzja mogła mieć związek z nadchodzącym tak przykrym dniem?

Sylwia Peretti z synem Instagram@sylwia_peretti

Niewkluczone, że celebrytka chciała w ten sposób uniknąć nadmiernego zainteresowania jej osobą czy nieprzychylnych komentarzy, bo jak wiadomo, ujawnienie, że w chwili wypadku jej syn prowadził pod wpływem alkoholu, odbiło się głośnym echem.

Sylwia Peretti z synem Instagram@sylwia_peretti