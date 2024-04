Sylwia Przybysz, a właściwie już od jakiegoś czasu Sylwia Dąbrowska, postanowiła podzielić się z obserwatorami kadrami z najnowszej sesji zdjęciowej. Fani nie mogli wyjść z podziwu i nie kryli swojej radości w komentarzach pod postem. Niektórzy nawet zaczęli pisać o "chłopcu". O co chodzi?

Sylwia i Jan Dąbrowscy aktywnie dzielą się z obserwatorami swoim wymarzonym życiem, o którym zawsze marzyli i na bieżąco relacjonują co się u nich dzieję. Mimo licznych obowiązków, Sylwia Przybysz postanowiła zorganizować sesję zdjęciową z córkami z okazji zbliżającego się Dnia Matki. Z tego powodu cała czwórka ubrała się w podobne stylizację - dziewczynki miały biało-różowe ogrodniczki, a Sylwia postawiła na białą bluzkę i różowe spodnie. Z udostępnionych nagraniach wyraźnie widać, że siostry są ze sobą bardzo zżyte i lubią spędzać razem czas.

Sylwia Przybysz opublikowała nowy post, w którym podzieliła się z obserwatorami efektami najnowszej sesji zdjęciowej z okazji dnia mamy.

Internauci byli zauroczeni relacją mamy z córeczkami. Duża rodzina Dąbrowskich zawsze rozczula fanów. Niektórzy jednak nie mogli powstrzymać się od komentarza i nie dodać:

Bezsprzecznie jednak Pola, Nela i Jaśminka były gwiazdami tego mini nagrania, które Sylwia Przybysz zdecydowała się pokazać fanom. Nie brakowało komplementów dla dziewczynek: