Tylko u nas! Sylwia Juszczak po raz pierwszy mówi nam o swoim związku z Mikołajem Krawczykiem! Para spotyka się od kilki tygodni. Niedawno aktorzy po raz pierwszy pokazali się razem na salonach. Gwiazda zastrzega jednak, że będzie chroniła swoją prywatność, dla dobra dzieci:

Ja w miarę swojego życia prywatnego pilnowałam i dalej tak staram się robić. Nie czytam tego co ludzie piszą, bardziej myślę o dzieciach, żeby im krzywdy nie robić, bo to nie w porządku. Jak wszyscy wiedzą, jestem po rozwodach, ale moje dzieci są szczęśliwe, bo ja o to dbam. [...] Ludzie różne rzeczy piszą. To co powinni ludzie wiedzieć, to wiedzą. - mówi nam Sylwia Juszczak.