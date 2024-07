1 z 5

Mikołaj Krawczyk i Sylwia Juszczak-Arnesen są parą?! "Fakt" podaje, że aktorzy spotykają się już od stycznia! To właśnie wtedy w mediach pojawiły się plotki o rozstaniu Mikołaja Krawczyka z Agnieszką Włodarczyk, które okazały się prawdziwe. Szykuje się więc romans roku!?

Mikołaj Krawczyk i Sylwia Juszczak są parą?!

Oliwy do ognia dodaje fakt, że para spotkała się na planie nowego show Polsat Cafe - Celebrity Salon (w show pojawi się również m.in... Aneta Zając, ale również Urszula Dębska, Tomasz Ciachorowski czy Agnieszka Wielgosz!). W show gwiazdy po raz pierwszy przed kamerami będą uczyć się wykonywać zabiegi pielęgnacyjne. Co więcej - Sylwia Juszczak dołączyła do obsady serialu "Przyjaciółki", w którym Mikołaj Krawczyk gra już od dawna! Jak donosi informator "Faktu" para znała się już wcześniej:

Zaczęli widywać się mniej więcej na początku roku. To uczucie dopiero kwitnie, ale oboje są bardzo podekscytowani – zdradza Faktowi osoba z otoczenia Krawczyka.

Czy to prawda? Udało nam się ustalić, że w tych plotkach jest sporo prawdy :-)! Para ma się ku sobie! Są ostrożni, nie chcą się zdradzać, wiedzą, że to wywoła burzę w mediach, tym bardziej, że pracują razem na planie dwóch produkcji:

Są bardzo ostrożni, pomiędzy nimi iskrzy, ale na pewno będą chcieli długo ukrywać to, że łączy ich coś więcej niż przyjaźń i praca. Jednak nie ciężko zauważyć, że ta chemia jest! - mówi nam osoba z otoczenia aktorów.

