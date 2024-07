1 z 8

Sylwia Grzeszczak powróciła w wielkim stylu! Gwiazda zaśpiewała na Polsat SuperHit Festiwal 2016 pierwszy raz po porodzie! Artystka wykonała swój wielki hit "Księżniczka" oraz nowy utwór "Tamta dziewczyna".

Ponadto - zaskoczyła nową fryzurą - ścięła włosy! My jesteśmy również zachwyceni jej genialną sylwetką! Gwiazda w pięknej czarnej błyszczącej sukni (projekt Violi Piekut) wyglądała rewelacyjnie i bardzo szczupło! Nikt nie ma wątpliwości, że to ona była największą ozdobą piątkowego dnia na Polsat SuperHit Festiwal 2016. Ciekawe, czy Sylwia zabrała ze sobą do Sopotu swoją córkę, Bognę!

