Sylwia Grzeszczak i Liber zostali dziś - w sobotę 5 grudnia rodzicami. Mają córeczkę!

Wokalistka pochwaliła się tą wspaniałą wiadomością na Facebooku. Napisała też jak dali dziewczynce na imię oraz podziękowała pracownikom szpitala w Poznaniu.

Oto co napisała na Facebooku:

O ciąży Sylwii Grzeszczak było głośno już od miesięcy, choć sama wokalistka potwierdziła ją dopiero pod koniec sierpnia. Poinformowała wówczas również, że odwołuje swoje plany koncertowe do końca roku, ponieważ chce w zdrowiu i spokoju cieszyć się tym szczególnym dla niej czasem. To jednak nie znaczy, że zupełnie zrezygnowała z pracy. Dziś urodziła córeczkę Bognę!

Szczęśliwej mamie Sylwii i tacie Liberowi serdecznie gratulujemy, a małej Bognie życzymy wspaniałego życia!

Posted by Sylwia Grzeszczak Official on 5 grudnia 2015