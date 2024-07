Sylwia Grzeszczak nagrała nowy SINGIEL I TELEDYSK! Wokalistka po urodzeniu 5 grudnia 2015 roku córeczki Bogny wróciła do pracy. Nowym utworem pod tytułem „Tamta dziewczyna” Sylwia Grzeszczak podsumowuje swoją karierę.

Wokalistka niedawno obchodziła swoje 27. urodziny i zaczęła nowy etap w życiu. Założyła rodzinę i mniej koncertuje. Czy dojrzała też muzycznie? Dwa ostatnie albumy Grzeszczak „Sen o przyszłości” i „Komponując siebie” uzyskały status potrójnej platynowej płyty, wszystkie single były wysoko na listach przebojów.

Czy "Tamta dziewczyna" będzie również hitem?

Na pewno jest podeklscytowanie, przerwa po latach. Cieszę się, że wracam z takim singlem. Jest on inny, niż to co robiłam dotychczas, ale mam nadzieję, że się spodoba - powiedziała w radiu RMF FM Sylwia Grzeszczak.