Sylwia Gliwa na wczorajszej gali Viva! Najpiękniejsi wyglądała świetnie. Stylówka na lata 50. bardzo jej służy. Aktorka tego wieczoru miała na sobie granatową kreację z jedwabnej tafty, którą zaprojektował Michael Hekmat dla Blessus. Aktorka wybrała flagowy projekt sukni z wiosenno-letniej kolekcji Blessus, która kosztuje 1250 złotych.

Sylwia Gliwa swój look uzupełniła biżuterią YES i wspaniałą fryzurą inspirowaną eleganckimi latami 50. Wysoko zaczesane włosy i wstążka, a do tego bardzo świeży makijaż. Kochamy ten look!

