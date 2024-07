Sylwia Bomba opublikowała na swoim Instagramie nagranie z jej córeczką w roli głównej. Internautom jednak nie spodobało się to, co zobaczyli na jej profilu. Krytycznie podeszli do filmiku, na którym córeczka gwiazdy zanosi się płaczem. Bohaterka "Googlebox. Przed Telewizorem" wytłumaczyła się w komentarzu.

Sylwia Bomba każdą wolną chwilę spędza ze swoją ukochaną córeczką. Nie tak dawno gwiazda "Gogglebox" wyprawiła Tosi przepiękne urodziny, a ostatnio pokazała też, jak obchodzi razem ze swoją pociechą święta Bożego Narodzenia. Nie zabrakło także bożonarodzeniowej sesji Sylwii Bomby z małą Antosią. Nie jest tajemnicą, że córeczka gwiazdy "Gogglebox" jest ulubienicą Internautów - fani Sylwii Bomby z niecierpliwością czekają na kolejne zdjęcia i filmiki z udziałem małej Tosi. Jednak najnowsze nagranie tym razem nie przypadło do gustu obserwatorów Sylwii Bomby. Wszystko przez publikację wideo, na którym Tosia płacze.

Na nagraniu Sylwii Bomby widzimy, jak jej córka zanosi się od płaczu. Łzy 4-latki wywołały sporo kontrowersji w sieci. Internauci piszą wprost, że ich zdaniem takie nagrania powinny pozostać jedynie w rodzinnym albumie.

- To twoja córka i twój insta, mimo wszystko warto przemyśleć sprawę wstawiania niektórych materiałów w internet. Możecie się z tego śmiać aktualnie, ale nie wiadomo jak Antosia na to zareaguje za 10 lat np.

- Śmiechy śmiechami, ale nie chciałabym, żeby moja mama wstawiała takie nagranie ???? Sama mam 3-latke w domu i to są tylko dzieci. Kiedyś możecie się z tego śmiać, jak Antosia będzie dorosła, ale po co wystawiać to na insta? ???? Trochę prywatności dla dziecka. I to nie jest atak z mojej strony!

- Emocje dziecka są ważne i powinny zostawać między rodzicem a dzieckiem takie trudne chwile, dla nas błahostka dla dzieci ważna sprawa, wyśmiewanie problemu dziecka nagrywanie go w trudnych emocjach w stresie, smutku, to nie jest ok

- Takie filmiki w sieci stanowczo NIE :( Za jakiś czas ktoś nawet z rówieśników może wykorzystać to na niekorzyść małej… - piszą internauci.