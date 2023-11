Ostatnio Sylwia Bomba i Grzegorz Collins po raz kolejny wybrali się na wspólny wyjazd. Tym razem... sam na sam. Gwiazda TTV ochoczo relacjonuje podróż w sieci, a nawet zdradziła, na czym przyłapała swojego ukochanego. No ładnie...

Sylwia Bomba nakryła Collinsa na gorącym uczynku

Od momentu oficjalnego ogłoszenia związku Sylwia Bomba i Grzegorz Collins coraz śmielej dzielą się łączącym ich uczuciem. Ostatnio nawet otworzyli się przed fanami i.. opowiedzieli o swoich kłótniach! Wygląda na to, że świetnie czują się w swoim towarzystwie i to, co ich łączy, to ogromny dystans do siebie.

Obecnie para przebywa na kolejnym już wspólnym wyjeździe, ale tym razem, bez córeczki gwiazdy TTV. Sylwia skrupulatnie relacjonuje podróż na Instagramie i pokazała m.in., jak odtwarza z ukochanym kultową scenę z "Titanica". To dopiero początek, bo opowiedziała również o tym, że przyłapała Grzegorza na gorącym uczynku!

Przy okazji zaapelowała do kobiet, by nie dawały swoim partnerom haseł do własnego telefonu, ponieważ gdy ona zdradziła je Collinsowi, on zaczął publikować w jej imieniu wyznania miłości właśnie po jego adresem.

Ogłoszenie parafialne! Te wszystkie różowe nalepki: ''Kocham Grega'' wstawia on. Po prostu tak bardzo siebie kocha, że musi wam o tym powiedzieć - stwierdziła.

A pod nagraniem napisała:

Nigdy nie dawaj kodu do telefonu swojemu facetowi

Mina Grzegorza, gdy Sylwia nakierowała na niego kamerę, zdaje się raczej sugerować, że nie zamierza przyznawać się do winy.

