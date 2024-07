Już od dłuższego czasu Aleksandra Żebrowska próbuje normalizować macierzyństwo w mediach społecznościowych, łamiąc wszelkie tabu. Żona Michała Żebrowskiego z dużym dystansem do siebie i humorem pokazuje, że bycie mamą nie zawsze jest łatwe i przyjemne. Na jej profilu możemy znaleźć zdjęcia, na których karmi piersią czy pokazuje zmęczoną twarz. Zero upiększających filtrów i słodzenia. Nie wszystkim jednak podoba się to, co publikuje gwiazda. Ostatnio jej treści mocno skrytykował jeden z internautów. W odpowiedzi Aleksandra Żebrowska sfotografowała się w toalecie.

Aleksandra Żebrowska karmi dziecko, korzystając z toalety. Tak reaguje na zarzuty internauty

Karmienie piersią w miejscach publicznych to dla wielu osób nadal kontrowersyjny temat, ale nie dla Aleksandry Żebrowskiej. Gwiazda nie krępuje się w parku czy w windzie... ani na Instagramie. Żona Michała Żebrowskiego stara się pokazać macierzyństwo bez ubarwiania, co jednak nie wszystkim odpowiada. Ostatnio jeden z internautów stwierdził, że "nie każdy chce widzieć takie widoki".

Autor niezbyt miłego komentarza zasugerował, że Aleksandra Żebrowska publikuje zdecydowanie zbyt intymne zdjęcia. Zapytał też, czy gwiazda w przyszłości zamierza pochwalić się fotografiami zrobionymi podczas innych czynności. Żona aktora odpowiedziała w swoim stylu i pokazała, jak karmi dziecko, korzystając z toalety.

Pierwsze życzenia w 2023 spełnione — napisała na Instagramie.

Wierne fanki jak zwykle doceniły poczucie humoru i dystans Aleksandry Żebrowskiej. Internautki podziękowały gwieździe za pokazywanie, jak wygląda prawdziwe macierzyństwo — bez fotomontażu.

Z każdym postem kocham panią coraz bardziej.

Samo życie, Olu. Myślę, że takie zdjęcie jest potrzebne, żeby oswoić w społeczeństwie karmienie piersią.

Czym są panie oburzone, to jest prawdziwie pokazane macierzyństwo, nie jakiś fotomontaż. Mamusia w make up zrobionym, w kiecce, itd. Chociaż jedna, która pokazuje prawdę...

Która nie siedziała z dzieckiem na kiblu, niech pierwsza rzuci kamieniem — czytamy w komentarzach.

Choć Aleksandra Żebrowska wróciła na salony po porodzie, to jednak częściej pokazuje się fanom w luźnych i wygodnych ubraniach, niż w sukniach wieczorowych. Zazwyczaj gwiazda dzieli się z fanami domowymi kadrami, na których zajmuje się dziećmi. Co myślicie o publikowaniu takich zdjęć?

