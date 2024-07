Impreza sylwestrowa to dla dużych stacji telewizyjnych prawdziwa walka o widzów. Każda z nich przygotowuje show, które ma przyciągnąć przed ekrany miliony telewidzów, a niezawodnym sposobem na to są oczywiście gwiazdy. Poprzedni Sylwester był wyjątkowo bogaty, a duże koncerty odbyły się w kilku miastach w Polsce. Przypomnijmy: Mamy sylwestrowe show Dody. Seks i ogień na scenie

W tym roku będzie podobnie, a produkcje są już na bardzo zaawansowanym etapie planowania. My natomiast wiemy, co dla swoich widzów szykuje TVP2. Sylwester we Wrocławiu poprowadzi duet Tomasz Kammel i Halina Mlynkova. Jak udało się dowiedzieć AfterParty.pl, Mlynkova zaprezentuje się również na scenie, a oprócz niej zobaczymy m.in. Justynę Steczkowską, Patrycję Markowską i zespół LemON. Każdy z wykonawców przygotuje spektakularne show, a to dopiero początek listy gwiazd - pełny skład ma zostać ogłoszony już niebawem.

Te gwiazdy wystąpią podczas Sylwestra z Dwójką we Wrocławiu 2014/2015: