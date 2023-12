Już za ledwie chwila dzieli nas od "Sylwestrowej Mocy Przebojów", którą Polsat postanowił zorganizować po raz kolejny. Chociaż stacja oficjalnie nie przedstawiła jeszcze wszystkich gwiazd, które zagrają tego wieczora, w mediach już zaczęły pojawiać się pierwsze przecieki. Wyszło też, gdzie tym razem stanie imponująca scena.

Wyciekły szczegóły Sylwestra Polsatu

Nieubłaganie nadciąga dzień, na który wielu niecierpliwie czeka przez większość roku, a przynajmniej od momentu zakończenia lata. Jak co roku, Sylwester upłynie Polakom nie tylko pod znakiem własnych, kameralnych przyjęć, ale i największych imprez w kraju zorganizowanych przez TVP i Polsat.

Sylwestrowa Moc Przebojów 2022 Lukasz Kalinowski/East News

Szczególnie temat Sylwestra Telewizji Polskiej budził ostatnio spore poruszenie, a wszystko przez plotki o tym, jakoby stacja miała problem z wybraniem lokalizacji. Najprawdopodobniej jednak koncerty znów odbędą się w Zakopanem. Tymczasem uwagę internautów zaczęła przyciągać "Sylwestrowa Moc Przebojów" organizowana przez Polsat.

Chociaż do 31 grudnia zostały zaledwie 3 tygodnie, stacja nie podzieliła się jeszcze szczegółami przedsięwzięcia. Mimo to w sieci już zaczęły pojawiać się pierwsze przecieki, a w tym nazwiska gwiazd, z którymi publiczność powita Nowy Rok. Jak podaje Pomponik, na Sylwestrze Polsatu zaśpiewają m.in. Doda, zespół Feel czy Golec uOrkiestra. Wygląda jednak na to, że zabraknie Maryli Rodowicz, która, chociaż wystąpiła rok temu, tym razem ma zagrać dla TVP.

Pojawiły się także informacje o lokalizacji. Okazuje się, że imponująca scena ma stanąć na polach marsowych przy Stadionie Śląskim w Chorzowie. Wieści te udało się potwierdzić portalowi Wirtualnemedia.pl. W przyszłym tygodniu natomiast mają się rozpocząć nagrania spotu sylwestrowego.

Sylwestrowa Moc Przebojów 2022 Lukasz Kalinowski/East News