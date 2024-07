Anna Lewandowska była zachwycona wyglądem Pauliny Sykut, która - jak się okazuje - będąc w ciąży ćwiczyła pod okiem żony Roberta Lewandowskiego. W ostatnim wywiadzie sprzed narodzin córeczki, gwiazda Polsatu zdradziła, że będąc jeszcze w stanie błogosławionym dbała o swoją kondycję i namawiała Annę Lewandowską, żeby zachęcała przyszłe mamy do zdrowego i aktywnego stylu życia. Co tuż przed porodem Ania Lewandowskiej powiedziała Paulina Sykut?

Zobacz także: Paulina Sykut urodziła! Wygadał się... mąż! Zobacz ZDJĘCIE

Ostatnio nawet skomplementowała mnie Ania Lewandowska. Należę do jej Healthy Teamu, znamy się od dwóch lat i bardzo lubimy. Też powiedziała mi, że wyglądam pięknie. Trochę jej się pożaliłam, że ... ciągle muszę się z tego tłumaczyć. Okazuje się, że niektóre kobiety mają mi za złe, że nie przytyłam 20 kilogramów. Do tego pracuję i ćwiczę- przyznała Paulina Sykut, która kilka dni temu została mamą małej Róży. Ćwiczę regularnie od wielu lat. Całe szczęście nie jestem jedyną mamą, która pokazuje, że w zdrowej ciąży można, a nawet powinno się dbać o kondycję i niekoniecznie jeść za dwoje, folgując swoim zachciankom. Dbam o dietę, nie jem śmieciowego jedzenia, pszenicy i cukru. Poprosiłam Ankę, by odczarowała to myślenie. Żartowała wtedy, że hejterzy by ją zjedli, gdyby, sama nie będąc mamą, zaczęła doradzać kobietom w ciąży. Mam jednak nadzieję, że podejmie się tej misji, bo w tej kwestii nadal panuje ogromna niewiedza. - mówiła Sykut w rozmowie z Fleszem.