Agnieszka Szulim spędza święta w Zakopanem! Gwiazda wyjechała z bliskimi swojego ukochanego, Piotra Woźniaka-Staraka i swoją rodziną na południe Polski, żeby odpocząć. W niedzielę wielkanocną dziennikarka zamieściła na Instagramie zdjęcie z króliczymi uszami, wysyłając swoim fanom świąteczną kartkę. W Zakopanem gwiazda świętuje nie tylko z rodziną, ale również z przyjaciółmi. Wśród nich znalazł się między innymi Mikołaj Komar, redaktor naczelny pisma K-Mag. Warto przypomnieć, że Agnieszka Szulim święta Bożego Narodzenia również spędziła z dala od Warszawy i wyjechała do Zakopanego.

Święta Agnieszki Szulim w górach

Gwiazda z pewnością bawi się świetne, a dobry, rodzinny czas mogą zakłócać jedynie komentarze fanów pod świątecznym zdjęciem. Kilka dni przed Wielkanocą zapadł wyrok sądu w sprawie pobicia Agnieszki Szulim przez Dodę. Dziennikarka wygrała proces i w przeciwieństwie do wokalistki do tej pory go nie skomentowała. Fani w komentarzach pytają o głośną sprawę i proszą o jakiś komentarz. Oczywiście nie brakuje pod fotką też wpisów od fanów Dody, którzy krytykują wyrok sądu i nie przebierają w słowach skierowanych do Szulim. Agnieszka jednak konsekwentnie milczy.

Gwiazda wyjechała tam z rodziną i przyjaciółmi