W zatrważającym tempie tracimy kolejne gwiazdy "Świata według Kiepskich". Odeszli już od nas serialowy Boczek, Paździoch czy Halinka, a teraz dowiedzieliśmy się o śmierci następnej gwiazdy. Miał tylko 52 lata!

W ciągu zaledwie kilku lat straciliśmy znaczną część obsady "Świata według Kiepskich". Opinia publiczna zaczyna już nawet snuć teorie o krążącej nad produkcją klątwie! Do tej pory straciliśmy m.in. Marzenę Kipiel-Sztukę, Krystynę Feldman, Bohdana Smolenia, Dariusza Gnatowskiego czy Ryszarda Kotysa. Zmarło również mnóstwo postaci, które w "Świecie według Kiepskich" odkrywało epizodyczną rolę. Teraz poinformowano o śmierci kolejnej gwiazdy.

Jak się właśnie dowiedzieliśmy, w wieku zaledwie 52-lat odszedł od nas Iwo Pawłowski, znany z roli Marcello w "Kiepskich". Choć dowiedzieliśmy się o tym dopiero teraz, aktor zmarł 18 lipca. Pogrzeb odbył się w kościele św. Karola Boromeusza w Warszawie, a jego ciało zostało pochowane na cmentarzu Stare Powązki.

Iwo Pawłowski był cenionym aktorem, jednak na swoim koncie nie miał wielu ról. Oprócz w "Kiepskich", zagrał jeszcze m.in. w "“Lejdis” czy “Idealny facet dla mojej dziewczyny”. Oprócz tego grywał w Teatrze Wielkim czy Operze Bałtyckiej w Gdańsku. Zmagał się z niskorosłością, która jak sam jednak podkreślał, z czasem zamieniła się w jego zaletę.

Moja wada wzrostu stała się zaletą. Bo do Szymona Majewskiego czy “Wiedźmina” tak niekonwencjonalnej postaci na co dzień się nie znajdzie. Wydaje mi się, że to kwestia mojego charakteru i podejścia do życia

- wyznał w jednym z wywiadów.