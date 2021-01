Ryszard Kotys nie żyje. Gwiazdor "Świata według Kiepskich" zmarł w wieku 88 lat

Media przekazały bardzo smutną wiadomość. Nie żyje Ryszard Kotys. Uwielbiany przez widzów aktor zmarł w wieku 88 lat. Jak informuje Polsat News gwiazdor serialu "Świat według Kiepskich" odszedł dziś w nocy. Ryszard Kotys już od kilku lat zmagał się z ciężką chorobą.

Zaledwie kilka miesięcy temu, w październiku 2020, roku zmarł Dariusz Gnatowski, czyli serialowy Boczek ze "Świata według Kiepskich". Niestety teraz media przekazały kolejną bardzo smutną wiadomość o śmierci innego gwiazdora serialu Polsatu. Ryszard Kotys, który od 1999 roku grał Mariana Paździocha w "Świecie według Kiepskich" zmarł dziś w nocy. Aktor już od kilku lat miał poważne problemy ze zdrowiam, ale wciąż brał udział w nagraniach hitowego serialu Polsatu. W 2018 roku, w jednym z wywiadów Ryszard Kotys nie ukrywał, że ma poważne problemy z pamięcią.

To prawda, gubię się dosłownie wszędzie. Na przykład wchodzę do jakiegoś mieszkania, a wychodząc nie mogę trafić we właściwe drzwi. Bardzo często gubię się też w obcym mieście. Idąc do kogoś, nie kieruję się na klatkę schodową, tylko na przykład do piwnicy. Wtedy jestem potwornie przerażony - blisko trzy lata temu przyznał w rozmowie z "Rewią".