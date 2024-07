Gdyby sporządzić wśród celebrytów ranking na ilość "sweet foci" wrzuconych na Facebooka, bez wątpienia w czołówce uplasowałby się Dawid Woliński. Projektant bardzo aktywnie chwali się fotkami robionymi w każdym możliwym miejscu, przy każdej nadarzającej się okazji. Dzięki temu ponad 17 tysięcy fanów może być bliżej niego podczas podróży, pracy nad pokazem mody czy innych podobnych sytuacji.

Ostatnio Woliński wrzucił kolejne zdjęcia, na których nie przestaje dumnie pozować do aparatu z iPhone'a. Tym razem Dawid pozuje w pubie i windzie, przy okazji chwali się drogimi butami Yves Saint Laurent (za ok. 6 tysięcy złotych) i swoją umięśnioną klatą. To tak jakby ktoś stęsknił się za widokiem ciała projektanta. Zobacz: Woliński szpanuje klatą na wyspie gejów

Ładne fotki? Na pewno ciąg dalszy galerii nastąpi wkrótce...

Przy okazji zobaczcie, które gwiazdy śledzą poczynania Dawida Wolińskiego: