Karolina Korwin Piotrowska przeprowadziła wywiad z autorką książki "Modni", Karoliną Sulej dla portalu FashionPost.pl. W środku znajdziemy historię polskiej mody i sylwetki największych polskich projektantów. Co sądzi o Macieju Zieniu, Dawidzie Wolińskim czy marce Joanny Przetakiewicz?

Ostatnie wydarzenia z życia słynnego projektanta mocno wpłynęły na jego wizerunek. Karolina Sulej w rozmowie z Korwin Piotrowską podkreśla jednak, że w latach 90. jego projekty były absolutnym fenomenem. Ponadto, jako jeden z pierwszych, dobrze wiedział, jak używać mediów społecznościowych i był doskonałym przykładem na to, jak dbać o relacje ze stylistkami i dziennikarzami.

Na pewno jako pierwszy zaczął korzystać z mediów świadomie, wiedział jak zrobić pokaz, by mówili o nim wszyscy i by lubili go wszyscy, bo jego, przynajmniej oficjalnie, w latach 90. lubili wszyscy, było modnie się z nim pokazać, ubierać się u niego. Stał się twarzą sztucznej bajki tworzonej przez media. Jego pokochały magazyny, pisały o nim wszystkie gazety, pierwsza bodaj była „Viva”, wtedy taka wzmianka w gazecie to było jak kampania reklamowa. Środowisko było małe, wszyscy się znali, wiele karier powstało przy pomocy znajomych z podwórka. To były czasy kilku modnych klubów, kilku środowisk, które się znały. On jeszcze popłynął na jednej rzeczy – zrozumiał, że bogate żony biznesmenów, które mają nie tylko pieniądze, ale i czas, będą chciały i mogły przyjechać do niego do atelier. One jeszcze nie wiedzą, jak się robi zakupy na miarę na zachodzie, może nie znają języka, a Zień był ich lekcją obowiązkową do odrobienia. Proponował rzeczy jak zza granicy. „Prawie jak Dior” mówiono. Księżniczki na polską miarę miały swego kreatora.